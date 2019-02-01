Лучшая теннисистка России не смогла пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy 2019

Российская теннисистка Вера Звонарёва (№97 в мировом рейтинге) вышла в полуфинал женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В четвертьфинале она одолела соотечественницу и лучшую на данный момент ракетку России Дарью Касаткину (№12) в двух сетах 6:3, 7:6 (7:3).

«Матч был очень сложным, очень хорошим. Даша — большая молодец. И, конечно, я рада, что смогла справиться и выиграть. Что помогло сегодня победить — опыт или неплохая форма? Думаю, нельзя выделить что-то одно. Это совокупность многих мелочей. В целом рада, что важные розыгрыши, которые обязательно нужно было выигрывать, я смогла выиграть и завершить матч в свою пользу», — заявила Звонарёва после матча.

За выход в финал Звонарёва сразится с хорваткой Донной Векич.