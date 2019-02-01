Лучшая теннисистка России не смогла пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Российская теннисистка Вера Звонарёва (№97 в мировом рейтинге) вышла в полуфинал женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В четвертьфинале она одолела соотечественницу и лучшую на данный момент ракетку России Дарью Касаткину (№12) в двух сетах 6:3, 7:6 (7:3).
«Матч был очень сложным, очень хорошим. Даша — большая молодец. И, конечно, я рада, что смогла справиться и выиграть. Что помогло сегодня победить — опыт или неплохая форма? Думаю, нельзя выделить что-то одно. Это совокупность многих мелочей. В целом рада, что важные розыгрыши, которые обязательно нужно было выигрывать, я смогла выиграть и завершить матч в свою пользу», — заявила Звонарёва после матча.
За выход в финал Звонарёва сразится с хорваткой Донной Векич.
Справка:
Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 проходит с 28 января по 3 февраля. Призовой фонд — 823 тысячи долларов. Турнир проходит в Северной столице с 2016 года. Его чемпионками становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.