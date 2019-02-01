Петербуржцам обещают снежные и тёплые выходные. К воскресенью температура поднимется до ноля градусов

После рекордного по сугробам января февраль в Петербурге начинается также с осадков. В первые выходные месяца будет снежно, но без сильных морозов.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, в субботу, 2 февраля, в Петербурге ожидается небольшой снег. Днём температура воздуха составит -3 градуса, ночью столбик термометра опустится до -6.

В воскресенье синоптики обещают сильные осадки в виде мокрого снега, возможна метель. Днём потеплеет до ноля градусов, ночью ожидаются заморозки до -3.

За январь в Петербурге выпало 90 с лишним сантиметров осадков – больше, чем в январе 2011 года. Горожане в условиях повышенной снежности были вынуждены заняться покорением вершин, образовавшихся на дорогах.