«Большой брат» едет на склад. Смольный закупает 3 тысячи камер видеонаблюдения за 30 млн
ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» объявило аукцион на поставку камер видеонаблюдения вместе с картами памяти. «Большой брат» пополняет свои склады.
Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок 1 февраля, итоги подведут 14 числа. Судя по техническому заданию, от подрядчика потребуется предоставить 3236 камер для помещений и 593 карты памяти. Максимальная цена — 30,6 млн рублей. Из расчетов выходит, что одна камера обойдется бюджету в 9,4 тысячи рублей, а одна карта — в 403 рубля (без НДС).
Сообщается, что целью закупки является «пополнение складских запасов СПб ГУП «АТС Смольного».
Ранее «Фонтанка» писала о том, что куда больший проект и на куда большее количество видеокамер может быть реализован на условиях концессии с участием города и «Ростелекома». Правда, в этом случае речь идет об уличных камерах фиксации нарушений правил дорожного движения.
Справка:
СПб ГУП «АТС Смольного» является подведомственным предприятием Комитета по информатизации и связи и активно участвует в городских проектах. Основными направлениями деятельности предприятия являются предоставление телекоммуникационных услуг и обеспечение эксплуатации и развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕМТС).