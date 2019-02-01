«Большой брат» едет на склад. Смольный закупает 3 тысячи камер видеонаблюдения за 30 млн

ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» объявило аукцион на поставку камер видеонаблюдения вместе с картами памяти. «Большой брат» пополняет свои склады.

Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок 1 февраля, итоги подведут 14 числа. Судя по техническому заданию, от подрядчика потребуется предоставить 3236 камер для помещений и 593 карты памяти. Максимальная цена — 30,6 млн рублей. Из расчетов выходит, что одна камера обойдется бюджету в 9,4 тысячи рублей, а одна карта — в 403 рубля (без НДС).

Сообщается, что целью закупки является «пополнение складских запасов СПб ГУП «АТС Смольного».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что куда больший проект и на куда большее количество видеокамер может быть реализован на условиях концессии с участием города и «Ростелекома». Правда, в этом случае речь идет об уличных камерах фиксации нарушений правил дорожного движения.