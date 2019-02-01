ФСБ задержала в Крыму лидера ОПГ, торговавшей наркотиками. У женщины нашли 10 млн рублей, драгоценности и 300 свертков с зельем

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе лидера организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась в Крыму распространением наркотиков. Об этом 1 февраля пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Крыму и Севастополю.

Лидером группировки была россиянка 1960 года рождения, ее задержали во время сбыта очередной партии наркотиков. ОПГ работала в Симферополе, Евпатории, Алуште и Бахчисарае. Дома у женщины нашли 300 свертков с наркотиком.

«Кроме того, обнаружены и изъяты предположительно полученные в результате продажи наркотиков денежные средства в размере более 10 млн рублей, ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, а также документы на обслуживание банковских счетов», – говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).