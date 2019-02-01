СМИ: В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. На их судне нашли почти 10 тонн наркотиков

Почти десять тонн наркотиков изъяла полиция на судне, пришвартованном в столице Кабо-Верде. Одиннадцать членов экипажа, являющихся гражданами России, задержаны. Об этом 1 февраля сообщает Maritime Bulletin.

По данным издания, судно под флагом Панамы 4 января вышло из одного из портов Кабо-Верде и направилось в Марокко. Однако ему пришлось сделать вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа.

Грузовой корабль ESER прибыл в порт Прая 31 января. Местная полиция нашла на судне 9,5 тонн наркотика белого цвета. 11 моряков задержаны, все они являются гражданами России. Пресс-атташе посольства России в Кабо-Верде Алексей Дубовицкий подтвердил РБК факт задержания. «Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами. Сейчас подробной информации пока сообщить не можем», — сказал он.

Кабо-Верде — государство, расположенное на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки.