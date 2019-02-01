Верховный суд не стал рассматривать жалобу пользователей Telegram на отказ принять иск к ФСБ

Жалобу 35 пользователей Telegram на отказ Мещанского суда Москвы принять иск против ФСБ отклонил Верховный суд. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении.

Пользователи Telegram подали кассационные жалобы в ноябре 2018 года. Защитники мессенджера настаивали на принятии иска к ФСБ, в котором они возражали против требования ведомства предоставить ключи шифрования переписки. Суд первой инстанции отказался его рассматривать, мотивировав решение тем, что вопрос не затрагивает права и интересы истцов.