Верховный суд не стал рассматривать жалобу пользователей Telegram на отказ принять иск к ФСБ
Жалобу 35 пользователей Telegram на отказ Мещанского суда Москвы принять иск против ФСБ отклонил Верховный суд. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.
«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении.
Пользователи Telegram подали кассационные жалобы в ноябре 2018 года. Защитники мессенджера настаивали на принятии иска к ФСБ, в котором они возражали против требования ведомства предоставить ключи шифрования переписки. Суд первой инстанции отказался его рассматривать, мотивировав решение тем, что вопрос не затрагивает права и интересы истцов.
Справка:
В декабре 2017 года суд оштрафовал владельцев мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. В апреле 2018-го Таганский суд постановил заблокировать сервис на территории России. Это привело к попутной блокировке сотни сторонних сайтов, которые пользовались теми же IP-адресами. Решение пытался оспорить и сам Telegram, и его пользователи. Ряд исков был адресован компаниями к Роскомнадзору, который пытается осуществить блокировку.