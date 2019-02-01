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Общество
01.02.2019 21:04
Печать

Верховный суд не стал рассматривать жалобу пользователей Telegram на отказ принять иск к ФСБ

Жалобу 35 пользователей Telegram на отказ Мещанского суда Москвы принять иск против ФСБ отклонил Верховный суд. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении.

Пользователи Telegram подали кассационные жалобы  в ноябре 2018 года. Защитники мессенджера настаивали на принятии иска к ФСБ, в котором они возражали против требования ведомства предоставить ключи шифрования переписки. Суд первой инстанции отказался его рассматривать, мотивировав решение тем, что вопрос не затрагивает права и интересы истцов.

Справка:

В декабре 2017 года суд оштрафовал владельцев мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. В апреле 2018-го Таганский суд постановил заблокировать сервис на территории России. Это привело к попутной блокировке сотни сторонних сайтов, которые пользовались теми же IP-адресами. Решение пытался оспорить и сам Telegram, и его пользователи. Ряд исков был адресован компаниями к Роскомнадзору, который пытается осуществить блокировку.

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