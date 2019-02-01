«Метрострою» дали шанс. Беглов передумал выгонять компанию из-под земли и позволит ей «оздоровиться»

Январское обострение в петербургской подземке позади. «Метрострой» за десять дней должен доказать, что он в порядке. Иначе его снова попросят на выход.

После громкого решения о разрыве контрактов на строительство оранжевой, фиолетовой и зеленой линий подземки с «Метростроем» петербургские власти вдруг передумали. Смольный отзывает уведомления о расторжении. Однако ставит условия: к середине февраля нужно раздать рабочим долги по зарплате, помириться с налоговой и продемонстрировать наличие финансовых возможностей для строительства подземки, а то власти вернутся к боевым действиям.

«Учитывая целый ком накопленных проблем, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, мы даем возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного, качественного партнера, уникального для Петербурга метростроителя, и с честью выйти из непростого положения, – заявил в пятницу вице-губернатор Эдуард Батанов, курирующий транспортный блок. – Если это произойдет, считаем возможным продолжить сотрудничество. Будем жестко следить за выполнением графика. Срыв сроков выполнения работ будет означать неспособность «Метростроя» управлять ситуацией».

По его словам, «Метрострой» уже представил план оздоровления ситуации: компания готова в ближайшее время заключить с налоговой инспекцией мировое соглашение и обеспечить его залогом. Кроме того, «Метрострой» должен отозвать свои иски о признании незаконным разрыв контрактов. И видимо, если компания совсем уж откровенно не завалится набок, ей дадут времени до 1 июля 2019 года, чтобы достроить три станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары».

Собеседники «Фонтанки» в «Метрострое» считают, что требования города выполнимы. Эксперты полагают, что вытащить себя за косичку из болота в одиночку компании будет сложно. В частности, руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов убежден, что постараться должен не только менеджмент «Метростроя», но и его собственники, то есть и городское правительство, представленное ГУП «Петербургский метрополитен» (доля в 25%) и комитетом имущественных отношений (21%). По его словам, большую часть проблем компании решило бы одно погашение 1,1 млрд рублей долга города за стадион на Крестовском острове. Сейчас «Метрострой» требует их через суд. «Конечно, нам будет больно ходить, если мы отрежем пальцы на собственной ноге», – подытоживает Иванов.

Впрочем, Смольный уже отчасти помогает компании. Так, например, 31 января город перевел «Метрострою» почти 180 млн рублей, которые тут же отправились на погашение долгов по зарплате. Судя по тому, что к правительству подтянулись недовольные рабочие, до конечного адресата дошло не все.

Что касается спора с федеральной налоговой службой, то, по информации «Фонтанки», на этой неделе два вице-губернатора, Эдуард Батанов и Евгений Елин, ездили в Москву, где встречались с представителями фискалов. Сам состав участников обращает на себя внимание: в транспортном блоке Смольного бытует мнение, что чиновники пропагандируют принципиально разные подходы к взаимоотношениям города и «Метростроя». Якобы Евгений Елин, чуть раньше призванный под знамена врио губернатора, выступал за разрыв контрактов и возможное банкротство предприятия. А в лице Батанова, которому перепоручили транспортный блок, компания неожиданно обрела заступника. Сам Евгений Елин в разговоре с «Фонтанкой» эту теорию отмел. «У нас нет никаких расхождений и быть не может по простой причине: Батанов имеет право принимать любые управленческие решения в рамках своей компетенции, – заявил чиновник. – Он специалист в этом блоке, мы исключительно финансисты, и будем поддерживать решения Батанова и думать, как их выполнять».

Сама ФНС неохотно комментирует свои претензии к «Метрострою», ссылаясь на налоговую тайну. О требованиях ведомства можно судить по материалам, которые оглашаются в суде. Общая сумма стремится к 800 млн рублей, служба готова припоминать компании прегрешения пятилетней давности. При этом, по данным «Фонтанки», никакой особенной позиции у налоговой по отношению к банкротству «Метростроя» нет, хотя она и подала соответствующий иск. ФНС нужны лишь гарантии, что она получит недоимки первой, а судьба петербургской подземки из Москвы не особенно видна.

В официальном сообщении говорится, что инициатор возвращения контрактов «Метрострою» – врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который принял такое решение «в связи с обращением ветеранов и рабочих». Батанов добавляет: со стороны правительства Санкт-Петербурга такие действия являются актом доброй воли, но контроль за ситуацией будет только усилен. Наблюдатели видят более прозаичную причину: туманная перспектива расторжения действующих контрактов и привлечения новых подрядчиков в кратчайшие сроки.

В теории новый запрос предложений можно было объявлять через 10 дней после уведомления о разрыве соглашений с «Метростроем», которое было подписано 21 января. По данным «Фонтанки», компания получила эти уведомления лишь через несколько дней, и обратилась с исками о признании действий города незаконными. Лыком в строку оказалось решение Верховного суда по схожему иску «Трансстроя», лишенного когда-то контракта на депо «Южное»: корпорация во всех инстанциях доказала, что Смольный не имел права расторгаться в одностороннем порядке, причем для первого суда ей хватило просто аргумента о несоблюдении процедуры.

Однако самым неприятным для города в случае с «Метростроем» были не сами иски, а обеспечительные меры, которые в связи с ними потребовал наложить подрядчик. Суд успел наложить вето только на разрыв соглашения по Лахтинско-Правобережной линии, однако намек все поняли. «Вот что меры обеспечительные делают, даже если они подменяют собой решения суда, – удивился собеседник «Фонтанки» из юридической компании, услышав о перемирии города и «Метростроя». – Заводить второго подрядчика на объект, где все еще работает первый, было бы верхом неосторожности».

К тому же чиновники так и не сумели разъяснить журналистам за 10 дней подземного кризиса, кто и на каких основаниях будет поддерживать строящиеся объекты в безаварийном состоянии, пока не найдется подрядчик. Слово «консервация», прозвучавшее в КРТИ, всех озадачило. По-хорошему, для этого нужен отдельный проект и прохождение экспертизы, а все это — время. Не говоря уже о том, что потенциальные новые подрядчики хранили молчание, а в комитете говорили о неких неформальных договоренностях с компаниями, в частности, по найму сотрудников «Метростроя». «Бросать недострой с остатком в три месяца глупо, – подытоживает источник в транспортном блоке Смольного, имея в виду Фрунзенский радиус. – Дольше новые «въезжать» будут».

На этом фоне по-новому заиграли новости о том, что некоторые подразделения и субподрядчики «Метростроя» уже приступили к сокращению сотрудников. Пока не ясно, какой объем работы в долгосрочной перспективе будет выполнять компания и какое количество специалистов ей потребуется. Впрочем, сами уволенные сотрудники компании рассказывают, что сокращения начались еще до банкротного иска налоговой и уж подавно до уведомлений по расторжению контракта; в частности, это коснулось одного из ключевых подразделений компании — «Управления механизации».

Николай Кудин,

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»