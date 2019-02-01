Вывески подвесили. Смольный отказался смягчать эстетический регламент Петербурга

Индивидуальный подход и временная амнистия для городских вывесок, которые Смольный предложил бизнесу, напугал предпринимателей. Они ждут еще большей неразберихи.

читатель "Фонтанки"

Комитет по градостроительству и архитектуре отверг предложения владельцев ТЦ и гипермаркетов изменить правила согласования вывесок. Выслушать предпринимателей чиновники согласились после того, как те пожаловались врио губернатора на двухлетнее бездействие, которое грозит обернуться миллионами убытков. Через месяц на сайте КГА появился вердикт: большинство идей избыточны и невыполнимы.

Речь идет о постановлении правительства Петербурга №40, вышедшем еще 31 января 2017 года. Оно вводит ряд жестких требований к размеру и внешнему виду рекламных и информационных конструкций. К примеру, высота настенной вывески в виде букв не может превышать 0,55 м, а высота иного конструктивного решения — 0,62 м. Причем правила распространяются не только на исторические фасады в центре города, но, в принципе, на все торговые объекты. Также бизнес смутил ограниченный набор шрифтов и просьба размещать вывески на фоне, сливающемся с фасадом.

Эстетики это только убавит, а магазины и ТЦ потеряют трафик и понесут дополнительные расходы, заявили предприниматели. Власти пообещали еще раз обдумать регламент, а также заверили, что не будут сносить конструкции, пока действуют уже выданные разрешения.

За два года дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В итоге в конце 2018 года ряд крупных ретейлеров, включая «О`Кей», «Максидом», KFC, Burger king, обратились к врио губернатора Северной столицы Александру Беглову с просьбой вмешаться в ситуацию. Авторы письма оценили затраты каждой компании на смену вывесок от 15 до 40 млн рублей, а сумму штрафов за отказ жить по новым правилам – в 10- 20 млн рублей в год. Но многие, надеясь на поправки в регламент, предпочли второй вариант: из-за уменьшения размера вывески трафик в магазине может упасть на 15-25%.

Через две недели после обращения состоялось общественное обсуждение, на котором всем желающим предложили внести свои варианты поправок в эстетический регламент. Как следует из протокола, участники рынка предложили разделить требования по вывескам для исторического центра и других районов, смягчив требования для последних, а также установить максимально допустимый размер вывесок в зависимости от высоты фасада и назначения и вида здания (жилое или не жилое, отдельно стоящее или нет).

КГА ответил размытой формулировкой: «целесообразно в части не нарушающей архитектурный облик Петербурга». Но как победу это бизнес не воспринял. «Мы предложили конкретные изменения, но не получили чёткого ответа. Необходимо разъяснить, какие именно из наших поправок будут приняты, а также кто и каким образом определяет, нарушают ли наши предложения архитектурный облик Петербурга. Хотелось бы понимать, когда будет окончательный ответ», – прокомментировала Мария Евневич, член совета директоров ретелейлера «Максидом».

Глава КГА Владимир Григорьев разъяснил «Фонтанке» позицию комитета. По его словам, в эстетическом регламенте невозможно предусмотреть все нюансы и варианты информационных конструкций. Но если желания владельцев ТРК и гипермаркетов не совпадают с рекомендациями чиновников, они могут обратиться в КГА со своим проектом, и тот будет рассмотрен на градостроительном или экспертном совете в индивидуальном порядке. Соответствующие изменения и будут внесены в регламент.

По словам ретейлеров, опрошенных изданием, процедуры такого согласования на данный момент не существует. Ее разработки предстоит дождаться от КГА. А значит, согласовать выходящую за рамки допустимых параметров вывеску в данный момент нереально.

В роли «доброго полицейского» выступил комитет по печати, который выдает разрешения на вывески и следит, соответствуют ли они требованиям КГА. Как рассказал «Фонтанке» его глава Сергей Серезлеев, ведомство еще в середине января издало распоряжение, которое позволяет продлить разрешения на вывески старого образца, выданные до июля 2015-го, еще на два года.



Всего в 2018 году истекли сроки у примерно 4 тысяч вывесок. Данными о том, сколько конструкций владельцы успели сменить их на новые, в комитете по печати на момент публикации уточнить не смогли. Но предписания о демонтаже и штрафы уже получили собственники нескольких сотен конструкций.

Как следует из распоряжения комитета по печати, для продления предпринимателям необходимо лично обратиться в ведомство. Но несколько крупных сетей, которые ранее получили штрафы и предписания о демонтаже, рассказали «Фонтанке», что не смогли воспользоваться амнистией: документы просто не были приняты. «Неофициально нам сослались на отсутствие регламента и предложили подождать до весны. Между тем, штрафы и предписания о демонтажах никто не отзывал», – прокомментировал один из участников рынка.

В комитете по печати призывают бизнес сохранять спокойствие. Как пояснил Сергей Серезлеев, комитет пересмотрел механизм и теперь планирует продлевать согласования автоматически. Также автоматически будут аннулированы выданные ранее распоряжения о демонтаже и штрафы. Новых выдаваться не будет, заявил он. Но мгновенно остановить бюрократическую машину не получится. «Если предписание придет, демонтировать не надо и штраф платить тоже не надо», – сказал он. Но это справедливо лишь для тех, кто подпадает под критерии амнистии, то есть получил разрешения до июля 2015 года, уточнил глава комитета по печати.

Временная отсрочка не решит проблему. Получить разрешение на крупные вывески для новых объектов по-прежнему невозможно, остается неясным и порядок согласований других информационных конструкций, говорит руководитель департамента согласования компании «АмРест» (сеть KFC) Илья Тарасов. «Обещание КГА рассматривать в индивидуальном порядке означает, что решение будет зависеть от мнения одного человека — главного архитектора», – комментирует он. Поэтому компания продолжит добиваться более четких регламентов в правилах благоустройства.

«Распоряжение комитета по печати запутало бизнес окончательно», – комментирует председатель комитета по торговле Торгово промышленной палаты Санкт-Петербурга Ольга Волкова. По ее словам, такое решение поставило бизнес в неравные условия, поскольку часть игроков, получившая предписания, успела сменить вывески на конструкции меньшего размера. А те, кто этого не сделал, получат продление разрешений и не будут платить штрафы. Но бизнес не теряет надежды. КГА в любом случае готовит проект изменений в эстетический регламент: даже если пожелания ретейлеров в него пока не внесены, это можно попытаться сделать на этапе оценки регулирующего воздействия, заключила она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»