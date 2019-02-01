СМИ: Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Италия стала единственной страной, проголосовавшей против признания самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо – таким образом она заблокировала соответствующее решение на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте. Об этом сообщило 1 февраля агентство ANSA со ссылкой на свои европейские дипломатические источники.
С предложением о признании Гуайдо "временным президентом" до проведения новых выборов выступила Швеция. Однако в отсутствие единодушия, согласно правилам ЕС, оно не прошло. В итоге на встрече в Бухаресте в четверг главы МИД стран ЕС не приняли общего решения о признании лидера венесуэльской оппозиции временным президентом, указав, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности. При этом была создана контактная группа по Венесуэле, в которую Италия вошла.
В правящем большинстве Италии, состоящем из партий "Лига" и "Движение "5 звезд", нет единой позиции по ситуации в латиноамериканской стране. Так, "Движение" считает признание Гуайдо, даже формальное, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела другой страны. Тогда как в последнем официальном заявлении премьер-министра Джузеппе Конте говорится о необходимости проведения новых президентских выборов и непризнании результатов майского голосования, по итогам которого Николас Мадуро был переизбран на новый срок. В "Лиге" Мадуро называют "деспотом и тираном, время которого истекло".
Источник: ТАСС
Справка:
23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. 26 января Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий глава республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция, а генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу для разрешения кризиса.