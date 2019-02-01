18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 65.66р
75.15р
19:59 01.02.2019
Расширенный поиск

Власть
01.02.2019 19:28
Печать

СМИ: Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Италия стала единственной страной, проголосовавшей против признания самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо – таким образом она заблокировала соответствующее решение на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте. Об этом сообщило 1 февраля агентство ANSA со ссылкой на свои европейские дипломатические источники.

С предложением о признании Гуайдо "временным президентом" до проведения новых выборов выступила Швеция. Однако в отсутствие единодушия, согласно правилам ЕС, оно не прошло. В итоге на встрече в Бухаресте в четверг главы МИД стран ЕС не приняли общего решения о признании лидера венесуэльской оппозиции временным президентом, указав, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности. При этом была создана контактная группа по Венесуэле, в которую Италия вошла.

В правящем большинстве Италии, состоящем из партий "Лига" и "Движение "5 звезд", нет единой позиции по ситуации в латиноамериканской стране. Так, "Движение" считает признание Гуайдо, даже формальное, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела другой страны. Тогда как в последнем официальном заявлении премьер-министра Джузеппе Конте говорится о необходимости проведения новых президентских выборов и непризнании результатов майского голосования, по итогам которого Николас Мадуро был переизбран на новый срок. В "Лиге" Мадуро называют "деспотом и тираном, время которого истекло".

Источник: ТАСС

Справка:

23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. 26 января Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий глава республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция, а генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу для разрешения кризиса.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
01.02.2019 18:30

Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.
pixabay.com
01.02.2019 17:51

Успей приобрести помещение для своего бизнеса

С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.
ГК "КВС"
01.02.2019 17:41

Теперь ты точно успеешь

Если Вы не успевали после работы приехать и приобрести квартиру своей мечты, то теперь это возможно.
Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково
01.02.2019 17:29

Дилерский центр LADA на Пулковском шоссе открылся после обновления

Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.
«Лидер Групп»
01.02.2019 14:50

Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
"JUNWEX"
01.02.2019 10:00

Драгоценные покупки в удовольствие

Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
31.01.2019 11:39

В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.