СМИ: Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Италия стала единственной страной, проголосовавшей против признания самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо – таким образом она заблокировала соответствующее решение на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте. Об этом сообщило 1 февраля агентство ANSA со ссылкой на свои европейские дипломатические источники.

С предложением о признании Гуайдо "временным президентом" до проведения новых выборов выступила Швеция. Однако в отсутствие единодушия, согласно правилам ЕС, оно не прошло. В итоге на встрече в Бухаресте в четверг главы МИД стран ЕС не приняли общего решения о признании лидера венесуэльской оппозиции временным президентом, указав, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности. При этом была создана контактная группа по Венесуэле, в которую Италия вошла.

В правящем большинстве Италии, состоящем из партий "Лига" и "Движение "5 звезд", нет единой позиции по ситуации в латиноамериканской стране. Так, "Движение" считает признание Гуайдо, даже формальное, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела другой страны. Тогда как в последнем официальном заявлении премьер-министра Джузеппе Конте говорится о необходимости проведения новых президентских выборов и непризнании результатов майского голосования, по итогам которого Николас Мадуро был переизбран на новый срок. В "Лиге" Мадуро называют "деспотом и тираном, время которого истекло".