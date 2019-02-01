СМИ сообщили о задержании предполагаемых похитителей Юрия Василенко. К нападению мог приложить руку известный шансонье

Сотрудники полиции задержали подозреваемых по делу о похищении авторитетного бизнесмена с Украины Юрия Василенко. Об этом сообщает «Росбалт» 1 февраля.

По данным издания, задержаны член одной из «курских» ОПГ Александр Сошников и член «мазуткинской» ОПГ Владимир Тайманкин. Также ведутся поиски третьего предполагаемого участника нападения — Дмитрия Полякова. Он известен как исполнитель шансона под сценическим псевдонимом Дон. Также в рамках дела разыскиваются еще два человека.

Напомним, 10 января в ресторан на проспекте Мира в Москве приехали «для разговора» люди, которых Василенко знал. Понимая, чем закончится поездка с переговорщиками, авторитетный бизнесмен попытался на улице сбежать. Его ранили и, истекающего кровью, увезли. Где сейчас находится Василенко, не известно.

Юрий Василенко близок к россиянину Владимиру Тюрину, известному в определенных кругах как «вор в законе по кличке Тюрик». Оба находятся в розыске по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следствие видит их организаторами преступления. Женой Вороненкова была оперная певица Мария Максакова, которую с Тюриным связывают общие дети.