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Полиция видит чемпионат России по футболу без Кокорина и Мамаева. Им просят продлить арест
Московская полиция просит продлить арест футболистам «Зенита» Александру Кокорину и «Краснодара» Павлу Мамаеву до апреля по делу об избиении чиновника и водителя. Ходатайства поданы в Тверской районный суд.
Срок ареста спортсменов заканчивается 8 февраля. Заседания по продлению меры пресечения намечены на среду, 6 февраля, сообщает пресс-служба суда.
Под стражей Кокорин и Мамаев содержатся с октября 2018 года. В феврале «Зенит» начнет официальный сезон матчами в Лиге Европы. Чемпионат России стартует 2 марта.
Кроме футболистов, полиция просит подержать под арестом брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. За время нахождения в СИЗО спортсмены получили около 5000 писем от болельщиков.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.