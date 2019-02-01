Полиция видит чемпионат России по футболу без Кокорина и Мамаева. Им просят продлить арест

Московская полиция просит продлить арест футболистам «Зенита» Александру Кокорину и «Краснодара» Павлу Мамаеву до апреля по делу об избиении чиновника и водителя. Ходатайства поданы в Тверской районный суд.

Срок ареста спортсменов заканчивается 8 февраля. Заседания по продлению меры пресечения намечены на среду, 6 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Под стражей Кокорин и Мамаев содержатся с октября 2018 года. В феврале «Зенит» начнет официальный сезон матчами в Лиге Европы. Чемпионат России стартует 2 марта.

Кроме футболистов, полиция просит подержать под арестом брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. За время нахождения в СИЗО спортсмены получили около 5000 писем от болельщиков.