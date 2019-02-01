ЦБ РФ обнаружил вывод активов в двух лишенных лицензий банках

Банк России обнаружил вывод активов из лишившихся лицензий Центрально-Европейского банка и Инкаробанка, сообщила пресс-служба мегарегулятора 1 февраля.

«Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" ... в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила сделки, осуществленные должностными лицами банка, направленные на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении.

Причинённый банку ущерб оценивается не менее, чем в 1,9 млрд рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 664 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 915 млн рублей.

Кроме того, временная администрация по управлению Инкаробанком выявила признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования, а также путем приобретения неликвидных ценных бумаг компаний, имеющих сомнительную платежеспособность.

Отмечается, что стоимость активов банка не превышает 146,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,9 млрд рублей.

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка 24 августа 2018 года. Как сообщал регулятор, банк выдал гарантии на сумму 6,5 млрд рублей, что в девять раз больше его собственных средств. В конечном итоге действия руководства привели к росту убытков, связанных с исполнением гарантийных обязательств.

Банк России с 31 октября прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Инкаробанка. Приоритетным направлением деятельности банка являлось кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения. При этом более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством, отмечал ЦБ.