Война за кресло завхоза. Жители Шушар получили счет за попытку переворота

Жильцы нескольких домов на юге Петербурга пытаются сменить управляющую компанию. Ответ последовал — счета на сотни тысяч рублей, иски о защите чести и стопка заявлений в компетентные органы.

yandex.maps

Управляющая компания «Технопарк №1» нашла способ оспорить уход клиентов за счет самих клиентов — по 230 тысяч с каждого бунтаря. Противоборствующие стороны забрасывают правоохранительные органы заявлениями. Инициативные жители шести домов в поселке Шушары уже полгода пытаются сменить управляющую компанию. В домах по адресу Пушкинская улица, 34 лит. А и 48, Окуловская,8 лит. А, Первомайская, 19 к.1, 19 к.2 и 17 лит. А управлением общим имуществом занимается компания «Технопарк №1».

Все дома не старше 2009 года. Управляющую компанию они получили от застройщика, «Дальпитерстроя». Согласно данным базы СПАРК, ООО «УК Технопарк №1» владеют Геннадий Андреев (25%) и Аркадий Скоров (75%), основатель СК «Дальпитерстрой».

По словам инициативной группы, недовольство жильцов якобы зрело давно. В ходе обсуждения собственники решили использовать «карманное» юрлицо для организации самообслуживания нескольких высоток — ООО «Комфортный дом», которой будут управлять представители советов домов. Компания уже заключила договор со сторонним инженерным сервисом на обслуживание и представила документ в Госжилинспекцию.

«Весной почти во всех домах в подвалах по щиколотку стоит вода, влага идет в квартиры. Фасады домов облезлые, их не красят. В подъездах убираются через раз. «Бычки» могут валяться в течение месяца. Компания сделала перерасчеты на оплату электричества, по 300-400 рублей на каждую квартиру», – говорит один из инициаторов смены УК Сергей Иозус, поясняя, что деньги вернули единицам, которые отправились разбираться в причинах увеличения счета.

Кроме того, житель дома 48 по Пушкинской улице рассказал, что в прошлом году компания запустила некую двойную циркуляцию отопления, суть которой осталась для шушарцев загадкой. «Говорили, что дополнительная плата начисляется за горячие стояки полотенцесушителей в ванных. Месяца два назад мы пожаловались в государственную жилищную инспекцию, после чего непонятная услуга из квитанций исчезла», – добавил он.

Владелец квартиры в доме на Первомайской Алексей Гельдт рассказал «Фонтанке», что через некоторое время после заселения неизвестные подожгли обшивку лифта, его работу остановили. Спустя три месяца ожиданий житель пришел на прием к директору «Технопарка №1», в ходе которого разговор шел на повышенных тонах. В общей сложности запуска лифта жильцы, по его словам, ждали более полугода.

Смена УК, тем более, когда речь идет о «муравейниках», на практике больше смахивает на прожект. Жилищный кодекс предписывает, чтобы не менее чем за 10 дней о предстоящем собрании была оповещена каждая квартира. Кворум засчитывается от 50% собственников, а решение принимается, если в пользу него проголосовали владельцы более половины площади в доме.

Члены инициативной группы ходили по квартирам, рассказывали соседям про преимущества перехода в «Комфортный дом», пояснил Иозус, который числится единственным владельцем компании. В конце мая состоялось внеочередное собрание собственников (протоколы есть в распоряжении редакции), на которых было принято решение сменить УК. Часть участников подписала бюллетени о согласии с этим решением заочно.

В «Технопарке» сам факт собраний и, тем более, их итоги признавать отказываются, а попытку жителей разорвать отношения называют «рейдерским захватом». Исполнительный директор фирмы Виктор Митин заверил корреспондента «Фонтанки», что с УК конфликтуют не все жильцы, а отдельные бунтари.

«В жилищную инспекцию были сданы поддельные «левые» бюллетени. Мы подали документы в прокуратуру, которая обязала полицию провести почерковедческую экспертизу», – заявил Митин. По его словам, в конце сентября «Технопарк» во всех шести домах провел внеочередные собрания, дав возможность высказаться «деструктивной группе», и собственники заново проголосовали за свергнутую УК.

Ответом компании на попытки «развода» стали заявления во все возможные инстанции и судебные разбирательства. Причем в исках, в соответствии с Гражданским кодексом, ответчику предлагалось заплатить и за услуги нанятого юриста.

В суде каждому из бунтарей «Технопарк» выставил счет на 229,8 тысяч рублей. Из текста заявления (есть в распоряжении редакции) следует, что фирма попытку отказаться от ее услуг восприняла как причинение имущественного вреда, так как она помешала «плановому взысканию просроченной задолженности за помещения и коммунальные платежи с должников возникшими слухами о смене управляющей компании».

Для защиты своих интересов коммунальщики наняли юриста Игоря Чорного, который взялся вести дела против участников восстания (или «рейдерского захвата», как его видит УК) и носить в правоохранительные органы заявления о фальсификации протоколов общих собраний. Свои услуги, как минимум, по трем искам он оценил в 200 тысяч с каждого дела.

«Большие судебные тяжбы идут. Один товарищ захотел у нас забрать дома. Вот и все. Вот и весь конфликт. Мы наняли юридически грамотного человека, который оценил свой труд во столько-то. Вас это устраивает?» – ответил Митин на просьбу корреспондента прокомментировать стоимость услуг Чорного. Исполнительный директор в иске предстал в качестве свидетеля, готового подтвердить, что доказательств проведения собрания у ответчиков нет.

Копию платежки за услуги юриста инициативные жители направили прокурору города и начальнику УЭБиПК Петербурга. По словам заявителей, выплату законнику «Технопарк» якобы провел с того же счета, на который собственники квартир перечисляют оплату жилищно-коммунальных услуг.

Игорь Чорный рассказал «Фонтанке», что трое из шести инициаторов якобы уже заявили, что протоколы собрания собственников не подписывали и никакого отношения к бунту жильцов не имеют. Дела по искам к ним были прекращены — истец забрал заявления. Остальным предстоит встретиться в суде с «Технапарком №1» в феврале.

«Основная проблема — организовать собственников. Чем больше площадь дома и больше собственников помещений в этом доме, тем сложнее их собрать и получить необходимое решение о смене компании. Возможно, иски управляющей компании служили попыткой переключить внимание активистов с вопроса смены управляющей компании на решение ими собственных проблем», – комментирует старший юрист практики недвижимость и строительство консалтинговой компании «ССП-Консалт» Юлия Севостьянова.

В отношении трех оставшихся членов инициативной группы «Технопарк №1» и Чорный в январе подали иски о защите чести и достоинства. Юрист пояснил, что как ущерб деловой репутации расценивает обращение от имени шушарцев к президенту России, в котором активисты изложили свое видение ситуации. Открытый доступ к текстам обращений законник приравнял к распространению информации, содержащей порочащие сведения.

Сменить управляющую компанию активным жителям пока так и не удалось — государственная жилищная инспекция несколько раз отказывалась вносить изменения в реестр лицензий.

В поисках защитника инициаторы обратились в Смольный. Ответ пришел из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко. В письме говорилось, что предмет договора между «Технопарком №1» и Игорем Чорным не относится к деятельности по управлению многоквартирными домами, следовательно, не может финансироваться за счет взносов жильцов на оплату коммуналки.

Пока противодействующие стороны ожидают ответа из правоохранительных органов и прокуратуры. Надзорному ведомству УК «Технопарк №1», к слову, знакома.

Компания ранее демонстрировала своеобразный подход к обеспечению, как написано на ее сайте, максимально комфортного проживания граждан. Например, в 2015 году, в преддверии Нового года фирма отключила обогрев двух домов Ленсоветовского за долги управляющей компании «ЖКС». Подача тепла была восстановлена только после вмешательства прокуратуры.

Аналогично фирма реагировала на долги управляющих компаний в Шушарах и позднее, перекрывая краны с горячей водой в 2016 и в 2017 годах.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»