«Надеюсь, мою подпись подделывал лично и.о. губернатора». Навальный прокомментировал обращение в суд Петербурга от своего имени

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прокомментировал ситуацию с поступлением в петербургский суд ходатайства с просьбой признать его ответчиком по делу о вытоптанных газонах. По его уверению, документ подали за него.

«Надеюсь, мою подпись подделывал лично и.о. губернатора», – отметил политик в Twitter.

О том, что на ходатайстве стоит автограф не Навального, ранее «Фонтанке» подтвердил директор ФБК Иван Жданов.

Документ от имени Навального поступил во Фрунзенский суд Петербурга 30 января 2019 года. Из него следовало, что оппозиционер готов вступить в дело по иску прокуратуры, требующей взыскать почти 11 млн рублей с организаторов акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года в Петербурге.

О намерении обратиться в правоохранительные органы по факту подделки документа ФБК пока не сообщал.