Смольный отказался от идеи расторгать контракты с «Метростроем»

Врио губернатора Александр Беглов принял решение отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой». Компании дают возможность «восстановить репутацию надежного партнера».

Как сообщает 1 февраля пресс-служба администрации губернатора, решение принято в связи с обращением ветеранов и рабочих на имя главы города. При этом в течение 10 дней «Метрострой» должен выполнить несколько обязательных условий: погасить задолженность по заработной плате, урегулировать все разногласия с налоговыми органами, а также представить подтверждение наличия финансовых источников для исполнения взятых обязательств. «Метрострой» обязан обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года, – говорится в сообщении. – В случае невыполнения этих условий город будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов».

По информации вице-губернатора Эдуарда Батанова, «Метрострой» представил план оздоровления ситуации. «Они готовы в ближайшее время заключить с налоговой инспекцией мировое соглашение и обеспечить его залогом. Должны быть отозваны судебные иски «Метростроя». Также нам предстоит в кратчайшие сроки окончательно согласовать план производства работ. Тогда город будет готов продолжать исполнять заключенные контракты, – говорит чиновник. – Мы даем возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного, качественного партнера, уникального для Петербурга метростроителя и с честью выйти из непростого положения. Если это произойдет, считаем возможным продолжить сотрудничество. Будем жестко следить за выполнением графика. Срыв сроков выполнения работ будет означать неспособность «Метростроя» управлять ситуацией».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что Фрунзенский радиус будет достраивать «Метрострой». Общая сумма претензий налоговой службы к компании составляет примерно 790 млн рублей.

Напомним, что ранее городское правительство объявило о расторжении контрактов с «Метростроем» на строительство оранжевой, зеленой и фиолетовой линий городской подземки и даже прислал официальные уведомления. Компания не согласилась с решением городских властей и обратилась с исками в Арбитражный суд с требованиями признать разрыв контрактов незаконным. Кроме того, «Метрострой» заявил ходатайства с требованием принять обеспечительные меры в виде приостановки расторжения контрактов на время судебного разбирательства. По оранжевой линии суд удовлетворил требования компании.

Примечательно, что еще 29 января председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил о том, что конкурсы на поиск новых подрядчиков для строительства подземки пройдут на текущей неделе. Переговоры с подрядчиками уже ведутся, а в Смольном надеются, что новый строитель подземки успеет закончить со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до осени 2019 года.