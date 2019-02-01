Павел Дуров сообщил о проблемах при обновлении Telegram в AppStore

У пользователей iOS возникли проблемы при очередном обновлении приложения Telegram, сообщил 1 февраля в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

«Вчера мы отправили четвертое крупное обновление Telegram за последние 2 месяца. На этот раз мы кардинально улучшили фон чата. Похоже, пользователям iOS придется немного подождать, прежде чем им станет доступно это обновление, поскольку со вчерашнего дня в App Store наблюдаются проблемы. Я ожидаю, что Apple собирается решить свои проблемы в течение следующих нескольких часов, когда Купертино проснется», — говорится в сообщении.

При этом он отметил, что ожидает разрешения проблем в течение нескольких часов. Дуров уточнил, что пользователи Android не испытывают проблем с обновлением мессенджера.