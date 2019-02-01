Кухмейстер покинул Петербург. "Первая мебельная фабрика" лишилась немецкого партнера в проекте на 50 млн евро

"Первая мебельная фабрика" отказалась от амбициозного альянса с одним из лидеров европейского рынка мебели AFP Küchen AG. Мебельщики вложили в проект 50 млн евро, еще 100 млн рублей добавили городские власти. Но швейцарский завод обанкротился. Петербургский партнер сперва пытался исключить AFP Küchen из числа акционеров проекта. Теперь банкротится и совместная фирма, оставляя петербуржцам швейцарское оборудование и хорошо известный в Европе бренд.

фото с сайта www.1mf.ru

Содружество двух стран

ООО "Первая мебельная фабрика – Ално" была учреждена в 2015 году, 51% ее долей достался Александру Шестакову, оставшиеся 49% – швейцарским коллегам, производителям кухонь AFP Küchen AG (эту компанию еще в 2014 году купил крупнейший немецкий производитель мебели Alno с выручкой 500 млн евро в год).

На петербургскую фабрику, расположенную на Мебельной улице, было привезено оборудование швейцарского производителя, на котором изготавливалась мебель под брендом Bruno Piatti. Новое производство обошлось в 50 млн евро или, по курсу того года, 3,3 млрд рублей. На масштабный проект даже выделил средства петербургский Фонд развития промышленности – 100 млн рублей в виде целевого займа.

Новые мощности заняли площадь в 50 тыс. м2, их потенциал составлял до 50 тыс. кухонь в год, при этом средняя стоимость одной из них приближалась бы к 100 тыс. рублей. Иными словами, при 100% загрузке актив мог бы приносить владельцам ежегодную выручку более 5 млрд рублей. Как рассказывал Александр Шестаков в конце декабря 2016 года, загрузка предприятия составляла всего 15%, но тогда эта цифра была естественна – в этот момент большая часть оборудования все еще монтировалась.

Прогнозы развития "Первой мебельной фабрики – Ално" были очень оптимистичны: по оценке Александра Шестакова на 2018 год оборот компании должен был составлять все 5 млрд рублей. Однако эти ожидания теперь уже точно не исполнятся. 24 января 2019 года года суд признал юридическое лицо банкротом.

Непростые времена

Судя по судебным документам, проблемы в компании начались довольно быстро после ее регистрации. Уже в январе 2017 года было проведено внеочередное собрание участников общества, где решался вопрос об увеличении уставного капитала общества за счет внесения денежных средств, в противном случае была бы запущена процедура банкротства. Однако решения по этому вопросу принято не было – с ним, через своего представителя, на собрании не согласилась швейцарская компания. В это время она уже была переименована из AFP Küchen AG в Bruno Piatti AG. Следующие внеочередные собрания акционеров проходили в отсутствии представителя швейцарской компании – он попросту не приезжал в Россию.

По словам Александра Шестакова, изначально он хотел через суд вывести швейцарскую компанию из числа акционеров, так как те, якобы, грубо нарушали свои обязанности, что существенно затрудняло деятельность общества. Однако в декабре 2018 года суд счел, что неявка представителя Bruno Piatti AG на собрания не может быть расценена как злостное неисполнение обязательств, поскольку фактически компания уже высказала свою позицию еще на первой встрече акционеров. Теперь принято решение ликвидировать Первую мебельную фабрику "Ално" из-за долга в 380 тыс. рублей перед юридической фирмой.

По итогам 2017 года совместная компания выручила 360 млн рублей, но все предыдущие годы она была глубоко убыточна.

"Финансирования у компании нет, оборотов нет, зачем она вообще нужна, и кто ее будет содержать?", – так Александр Шестаков объясняет причины ликвидации компании. Все оборудование остается на заводе и будет производить кухни под брендом Bruno Piatti.

Почти отечественный бренд

Предприниматель при этом поясняет, что никаких обязательств у его "Первой мебельной фабрики" перед иностранными партнерами нет. "Все финансирование шло за наш счет. Оборудование было куплено нами в лизинг", – рассказал он в разговоре с "Фонтанкой". Правда, ранее Александр Шестаков говорил о том, что инвестиции в проект – это средства учредителей. Более того, в материалах суда говорится о проведении пуско-наладочных работ на оборудовании, "внесенном Bruno Piatti AG в уставной капитал общества". В любом случае швейцарские производители уже вряд ли вспомнят об отправленном когда-то в Россию оборудовании и попытаются вернуть его обратно.

Дело в том, что в 2017 году компания Alno, владеющая швейцарским активом, объявила о собственной финансовой несостоятельности. Через несколько месяцев было открыто дело о банкротстве Bruno Piatti.

"Год назад головная компания, которой принадлежали бренды, используемые "Первой мебельной фабрики", обанкротилась. Сейчас Alno принадлежит нам, компании Neue Alno GmbH. Мы слышали про партнерство наших предшественников с Россией, но после того, как выкупили бренд, никаких контактов с Петербургом и "Первой мебельной фабрикой" не имели. Наша стратегия не предполагает работу в России", – рассказал "Фонтанке" представитель баварской Neue Alno Петер Эссер. По его словам, Bruno Piatti действительно был хорошо известным в Европе швейцарским брендом, но кому он теперь принадлежит, Петер Эссер затруднился сказать.

Сейчас номера телефонов, указанные на сайте представительства Bruno Piatti в Петербурге ведут к менеджерам "Первой мебельной фабрики". На сайте www.piatti.ch лаконично написано: "Bruno Piatti AG in Liquidation".

Представитель петербургского мебельного салона другой крупной немецкой фабрики Nolte Küchen подтвердил, что бренд Alno хорошо известен на европейском рынке и искренне удивился узнав, что мебельный гигант когда-то пытался наладить сотрудничество с петербургским производителем.

Рынок растет

Официальная статистика не дает участникам рынка больших поводов для грусти. За первые 9 месяцев 2018 года, по данным Росстата, производство мебели по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 7,8% и составило 132,9 млрд рублей. Объем производства кухонной мебели вырос на 11% (22,4 млрд рублей).

Правда Александр Шестаков говорит, что IV квартал 2018 показал очень плохие результаты, не называя при этом точные цифры. Тем не менее, по его словам, обороты "Первой мебельной фабрики" выросли на 38% – благодаря открытию 30 новых магазинов по стране. Растут и объемы розничной продажи мебели. В этом смысле показательна отчетность московского ООО "Домашний интерьер" (сеть магазинов мебели Hoff). На протяжении последних трех лет оно показывает впечатляющий рост выручки почти в два раза: с 12 млрд рублей в 2015 году до 21 млрд в 2017 году.

Однако далеко не все производители и продавцы могут похвастаться такими результатами. Один из наиболее заметных петербургских игроков - АО МКО "Севзапмебель" объявило о своем уходе с рынка. Выручка компании в 2017 году составила 665 млн рублей. "Через три месяца мы останавливаем производство и закрывается. О причинах говорить не могу", – рассказал представитель компании. По словам других опрошенных "Фонтанкой" петербургских производителей и дистрибьюторов мебели на рынке уже года три "не происходит ничего хорошего".

Один из главных драйверов роста мебельного рынка – объем строящегося жилья. Если ориентироваться на него, то мебельщикам и правда есть о чем беспокоиться. В России уже третий год подряд падает число сданных квадратных метров. В 2018 году – сразу на 5% до 75 млн м2. Правда, в Петербурге показатели растут. Но ничего хорошего строители в будущем не ждут из-за падения платежеспособного спроса и, главное, негативных для участников рынка изменений законодательства.

Татьяна Жданова, специально «Фонтанки.ру»