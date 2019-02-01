Как выбрать идеальный дом в Приморском районе

Если есть желание жить в одной из самых развитых локаций Санкт-Петербурга - Приморском районе и при этом пользоваться всеми преимуществами нового дома, нужно просто рассмотреть все существующие варианты и сделать правильный выбор.

предоставлено компанией «MASTER девелопмент»

Место для жизни

Приморский район считается одним из самых престижных в Санкт-Петербурге. При этом его инфраструктура неоднородна. С одной стороны, в нем есть микрорайоны с активной современной застройкой. Здесь представлен большой выбор новых квартир на любой вкус и кошелек от разных застройщиков. Но, социальная инфраструктура внутри новых кварталов развивается гораздо медленнее, чем идет строительство жилья, а социально-досуговая составляющая в прилегающих более «обжитых» микрорайонах не всегда справляется с новой нагрузкой в виде большого количества новоселов. Удаленность от метро, пробки, плохое качество внутриквартальных дорог, недостаток парковочных мест – дополнительные минусы такого выбора. Высокая стоимость земли под застройку заставляет девелоперов осваивать каждый метр площади с коммерческой выгодой, поэтому некоторые микрорайоны с современной квартальной застройкой не могут похвастаться хорошими зелеными зонами.

С другой стороны, в Приморском районе в шаговой доступности от станций метро, в благоустроенных и комфортных микрорайонах где много зелени, есть вся социальная и досуговая инфраструктура, в основном преобладает вторичное жилье.

Эта особенность, присущая Приморскому району, делает выбор идеального жилья здесь не таким простым, как это может показаться.

«Многие жители Приморского района хотели бы улучшить жилищные условия, оставаясь в своей зоне комфорта – близко к метро, к школе, к родственникам, к привычным магазинам. При этом люди не очень-то хотят покупать квартиры на вторичном рынке с морально устаревшими планировками, плохим ремонтом и старыми коммуникациями. Однако достойного предложения в новостройках в районе не так уже много», – комментирует исполнительный директор агентства недвижимости «ДОМПЛЮСОФИС» Юлия Роженцева.

ЖК «MASTER Серебристый бульвар 19» на пересечении Испытателей и Серебристого в двух шагах от станции метро «Пионерская» – редкая возможность совместить преимущества новостройки и плюсы микрорайона со сложившейся инфраструктурой.

Все для комфорта

19-этажный жилой комплекс аккуратно вписался в существующую жилую среду и при этом стал визитной карточкой квартала, отличаясь авторской архитектурой в стиле сталинской эклектики.

«MASTER Серебристый» отвечает всем критериям бизнес-класса. Небольшое количество квартир (всего 102 квартиры, по 6 на каждом этаже), придает жизни в доме камерность и спокойствие. При строительстве применена монолитная технология, выполнена улучшенная тепло- и шумоизоляция. Потолки в квартирах достигают 3 метров. В квартирах с современными планировочными решениями – широкие балконы либо лоджии, функциональные ниши и гардеробные, просторные санузлы. А из квартир на верхних этажах открывается панорамный вид на город.

предоставлено компанией «MASTER девелопмент»

Безопасность жильцов обеспечивают закрытый двор с подземным паркингом, видеонаблюдение и служба консьержа. В здании устроен стилобат с зоной отдыха, во дворе – спортивная и детская площадки. А для комфорта владельцев автомобилей в доме предусмотрен встроенный двухуровневый паркинг с автоматическими парковочными системами KLAUS на 82 машино-места, с доступом на лифте прямо с этажа вашей квартиры.

Проект «MASTER Серебристый бульвар 19» еще на этапе строительства получил признание и со стороны профессионального сообщества, став обладателем престижных премий Urban Awards в 2016 году (в номинации «Лучшая архитектурная концепция») и «КАИССА» в 2017 году (в номинации «Лучший девелоперский проект на рынке городской недвижимости бизнес-класса»).

предоставлено компанией «MASTER девелопмент»

Всё под рукой

Супермаркет, сетевые магазины с различными сервисами и услугами, медицинские центры, зеленые зоны и парк, детский сад, школа – все это в непосредственной близости от ЖК «MASTER Серебристый бульвар 19». Пешеходов порадуют метро в 10 минутах ходьбы, трамваи и другой наземный транспорт, автомобилистов – близость к выезду в сторону КАД и ЗСД.

«MASTER Серебристый, 19» уже сдан и ключи от квартиры можно получить при подписании договора. Стоимость квартир пока еще начинается от 4,3 млн рублей, что, учитывая 100% готовность жилья, характеристики бизнес-класса – предложение более чем привлекательно. Просто сделайте правильный выбор и въезжайте в свою новую квартиру в Приморском районе.

Справка о компании Master девелопмент

ЖК «MASTER на Серебристом бульваре 19», застройщик ООО "Лидер", проектная декларация на сайте дом-на-серебристом.рф/projdoc