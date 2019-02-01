Еще один российский спортсмен лишен золота Олимпиады

Российский прыгун в высоту Иван Ухов будет лишен золота Олимпийских игр в Лондоне-2012 за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) 1 февраля. Также спортсмен был дисквалифицирован на 4 года, начиная с сегодняшнего дня.

Все результаты, показанные Уховым с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, аннулированы. Таким образом, у него останутся золото чемпионата мира в помещении 2010 года, двух чемпионатов Европы в помещении 2009 и 2011 годов. Будут также отобраны серебряная медаль чемпионата мира в помещении 2014 года и бронза чемпионата Европы-2014.

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. В их числе две золотые медали были на счету бобслеиста Александра Зубкова. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с него запрет на пожизненное отстранение от Олимпийских игр, но оставил в силе аннулированние результатов Сочи-2014. Однако спортсмену удалось через российский суд добиться права считаться олимпийским чемпионом на территории России.