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Строительство
Публикуется на правах рекламы
01.02.2019 18:30
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Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

ГК "КВС"

С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.

Предложение распространяется на квартиры в микрорайонах «Новое Сертолово» 5 ЖГ (корп.8, 9, 10, 11) и «Ясно.Янино» 2 очередь (корп. 1.1 – 1.4). По данной программе можно взять ипотеку сроком на 7 или 12 лет.

Если клиент является сотрудником банка и берет ипотеку на 7 лет, то ему предоставляется кредит под ставку 8,2% (при условии первоначального взноса 20% и более). Если ипотека на 12 лет, первоначальный взнос не менее 20%, то ставка по кредиту будет 8,7%. Для клиента-держателя зарплатной карты банк предлагает ставку 8,5% на 7 лет и 9,0% на 12 лет, при условии первоначального взноса 20% и более. Для всех остальных клиентов банка, готовых внести первоначальный взнос от 20% и более, действуют ставки 8,8% при ипотеке на 7 лет и 9,3% – на 12 лет. Надбавки: +0,1% — при отказе от «Сервиса электронной регистрации; +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка. Срок кредита до 12 лет в рамках программы субсидирования ставки застройщиками. Сумма кредита от 300 000 р. до 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения.

Если клиент планирует воспользоваться ипотекой по 2-м документам, то сумма первоначального взноса увеличивается и должна быть не менее 50% – в этом случае процентная ставка на 7 лет составит 9,1%, а на 12 лет – 9,6% соответственно. С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Микрорайоны «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» имеют развитую инфраструктуру и хорошую транспортную доступность. Квартира в данных жилых комплексах – хорошее вложение денежных средств. Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут выбрать квартиру, а также определиться с наиболее подходящей формой оплаты.

Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

 

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