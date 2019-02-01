На Комсомола иномарка врезалась в стоящий автомобиль, а затем сбила пешехода

В Калининском районе Петербурга вечером 1 февраля от проезжавшего мимо автомобиля досталось припаркованной машине и пешеходу. Последний получил серьезные травмы.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 17 часов у дома №17 по улице Комсомола. По предварительным данным, 58-летний мужчина на автомобиле Lifan не справился с управлением и врезался в стоящий Volkswagen Polo, после чего сбил мужчину.

В результате 35-летний пешеход получил тяжелые травмы. В ГИБДД ведут проверку по факту произошедшего.