В Москве задержали аспиранта МГУ по подозрению в изготовлении взрывчатки

По подозрению в изготовлении взрывчатки задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс» 1 февраля.

По данным издания, в комнате общежития университета на Ленинских горах задержали 25-летнего уроженца Нижнекамска. Источник называет студента членом анархистской организации. Интерес к нему связан с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», задержанным является 25-летний аспирант Азамат Мифтахов. Он якобы признался в изготовлении взрывчатого вещества, трижды его испытывал в парке вуза в сентябре 2018 года.

Мифтахов рассказывал о визите в общежите силовиков 18 января, пишет https://ovdinfo.org/express-news/2019/01/19/v-moskve-k-anarhistu-azatu-miftahovu-prihodili-s-obyskom-v-obshchezhitie "ОВД-Инфо". Однако тогда студента не застали дома.