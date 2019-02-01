На Финляндию движется очередная метель. Петербург тоже заденет

Сильный снегопад ожидается в Финляндии в ночь с субботы на воскресенье. На юг метель придёт уже вечером 2 февраля. По прогнозам метеорологов, порывы ветра будут достигать 15 м/с, сообщает 1 февраля Yle.

В южных и центральных регионах выпадет 10 — 20 см снега, возможно, и больше. Из-за крайне неблагоприятных метеоусловий не исключены проблемы в движении автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Также велика вероятность обрыва линий электропередачи из-за падения деревьев и ветвей деревьев под весом скопившегося на них снега.

При этом температура на юге будет колебаться в районе нуля градусов, метеорологи прогнозируют осадки в виде мокрого снега. По данным финских синоптиков, атмосферный фронт с осадками в ночь на воскресенье затронет и Петербург.

На текущей неделе из-за мороза и снегопада в Финляндии несколько дней отставали от графика поезда, в том числе «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки.