Успей приобрести помещение для своего бизнеса

pixabay.com

С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.

Помещения для бизнеса расположены на первых этажах жилых домов, у каждого предусмотрен свой отдельный вход и есть место под рекламную вывеску. Коммерческое помещение в ЖК «Континенты» станет хорошим вложением денежных средств, так как использовать его можно как для собственного бизнеса, так и для сдачи в аренду.

Успейте приобрести коммерческие помещения по телефону: 313-17-17

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/