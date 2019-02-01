НАТО обвинило Россию в «значительных рисках для евроатлантической безопасности» и расторжении договора о ракетах с США

Североатлантический альянс посчитал Россию с ее «тайными испытаниями» ответственной за выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Соединенные Штаты приостанавливают свои обязательства по договору в связи с существенными нарушениями со стороны России и направляют необходимое письменное уведомление сторонам договора о своем выходе <...>. Соединенные Штаты пошли на такой шаг в ответ на значительные риски для евроатлантической безопасности, связанные с тайными испытаниями, производством и развертыванием российских систем крылатых ракет 9М729», – говорится 1 февраля в заявлении на сайте альянса.

В НАТО подчеркнули, что полностью поддерживают решение США со 2 февраля выйти из одного из принципиальных соглашений холодной войны. Кроме того, альянс призвал Россию уничтожить 9М729.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Согласно позиции США, Россия якобы нарушает условия одного из принципиальных договоров холодной войны, поэтому у американцев не остается выбора, кроме как выйти из договора. Ранее Америка потребовал от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.