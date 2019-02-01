Объявлены конкурсы на проектирование четырех веломаршрутов в Петербурге

В 2020 году в Петербурге планируют разместить четыре новых веломаршрута общей протяженностью 12,8 километра. СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявило электронные аукционы на их проектирование.

Как сообщает 1 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, новые веломаршруты появятся в Красносельском, Невском и Пушкинском районах. Будущие подрядчики должны будут определить, как их разместить.

Первый маршрут «Ул. Партизана Германа – ул. Доблести», по предварительному плану, пройдет по улице Доблести от улицы Маршала Казакова и затем по улице Партизана Германа до проспекта Ветеранов. Ориентировочно его протяженность составит 3,6 километра.

Маршрут «Пр. Большевиков» предполагается проложить по Товарищескому проспекту от улицы Коллонтай, затем по улице Дыбенко и проспекту Большевиков до Народной улицы. Его расчетная протяженность составит 4,6 километра.

Двухкилометровый маршрут «Ул. Коллонтай», по предварительным расчетам, пройдет по улице Коллонтай от Нерчинской улицы до Товарищеского проспекта.

Наконец, четвертый маршрут – «Жилой район Славянка – железнодорожная станция Царское Село» ориентировочной протяженностью 2,6 километра. Его рассчитывают проложить по Промышленной улице от Галицкой улицы, затем по Сетевой улице и по шоссе Подбельского до Новодеревенской улицы.

Проектировать веломаршруты будут в два этапа. До 31 октября 2019 года подрядчики должны будут подготовить проектно-сметную документацию по размещению велодорожек, для чего им надо будет провести транспортное обследование и собрать исходные данные об интенсивности движения, о состоянии дороги и так далее. Также к этому сроку нужно провести инженерно-геодезические изыскания и определить, как разместить велодорожки с учетом организации дорожного движения.

После этого еще год (до 31 октября 2020 года) дается подрядчикам на разработку рабочей документации для модернизации расположенных по пути прохождения веломаршрутов светофоров.