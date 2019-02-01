Английский клуб хотел заменить Артемом Дзюбой пропавшего без вести футболиста, но «Зенит» не отпустил

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба в очередной раз имел шанс попасть в Английскую премьер-лигу. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на футбольного функционера Юрия Белоуса, в форварде петербургской команды валлийский «Кардифф Сити» видел замену исчезнувшему Эмилиано Сале.

Эмилиано Сала — аргентинский нападающий, 19 января перешедший из французского «Нанта» в «Кардифф Сити» за рекордную для валлийцев сумму в 15 млн фунтов. 22 января 2019 года частный самолёт Piper PA-46, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, разбился вблизи Нормандских островов. Тело футболиста до сих пор не нашли, поэтому его всё ещё считают пропавшим без вести.

«После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ. Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать», — заявил Белоус.

Клубы Английской премьер-лиги уже не в первый раз рассматривают в качестве усиления Артема Дзюбу. После успешного чемпионата мира по футболу летом 2018 года к нему проявляли интерес сразу несколько команд из Великобритании. Сам Дзюба был согласен на переход, но, как объяснил футболист, его «кинули агенты», и трансфер не получился.