Церковь Чешских земель и Словакии за всеправославное решение «по украинскому вопросу»
Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав не поддержал раскол церкви на Украине и отметил, что конфликт должен завершиться «только покаянием» и возвращением к канону. Об этом иерарх заявил 1 февраля.
Он отметил, что собирается обратиться ко всем православным церквам с просьбой провести всеправославное совещание по «украинскому вопросу».
«Позавчера прошло заседание Священного синода православной Церкви Чешских земель и Словакии, и его члены возложили на мои плечи обязанность обратиться к представителям всех поместных православных Церквей с просьбой провести всеправославное совещание по украинскому вопросу. До того, пока все события, которые имели место в церковной жизни на Украине, не обсудят, пока не будет принято соборное решение, наша позиция остается неизменной», — цитирует иерарха РИА Новости.
Ранее польская церковь заявила, что не будет вступать в общение с новой «независимой церковью» Украины. Не поддержал раскол и Сербский патриарх Ириней, сравнив происходящее в православной церкви на Украине с брошенной в дом бомбой.
Напомним, что 3 февраля на Украине должна состояться интронизация так называемого «митрополита» Епифания Думенко, главы ПЦУ. На нее отказались прилететь представители афонских монастырей, несмотря на просьбу их формального начальника – патриарха Константинопольского Варфоломея.
Справка:
6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии новой украинской церкви, созданной по просьбе светских властей путем объединения двух раскольнических структур. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями и не признают так называемую Православную церковь Украины" и её "предстоятеля" Епифания.