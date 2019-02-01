Церковь Чешских земель и Словакии за всеправославное решение «по украинскому вопросу»

Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав не поддержал раскол церкви на Украине и отметил, что конфликт должен завершиться «только покаянием» и возвращением к канону. Об этом иерарх заявил 1 февраля.

Он отметил, что собирается обратиться ко всем православным церквам с просьбой провести всеправославное совещание по «украинскому вопросу».

«Позавчера прошло заседание Священного синода православной Церкви Чешских земель и Словакии, и его члены возложили на мои плечи обязанность обратиться к представителям всех поместных православных Церквей с просьбой провести всеправославное совещание по украинскому вопросу. До того, пока все события, которые имели место в церковной жизни на Украине, не обсудят, пока не будет принято соборное решение, наша позиция остается неизменной», — цитирует иерарха РИА Новости.

Ранее польская церковь заявила, что не будет вступать в общение с новой «независимой церковью» Украины. Не поддержал раскол и Сербский патриарх Ириней, сравнив происходящее в православной церкви на Украине с брошенной в дом бомбой.

Напомним, что 3 февраля на Украине должна состояться интронизация так называемого «митрополита» Епифания Думенко, главы ПЦУ. На нее отказались прилететь представители афонских монастырей, несмотря на просьбу их формального начальника – патриарха Константинопольского Варфоломея.