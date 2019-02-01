Ангела Меркель собирается удалить страницу на Facebook с 2,5 млн подписчиков

Уходящая из большой политики немецкий канцлер решила уйти и из социальных сетей.

«Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС, и поэтому я удалю мою страницу в Facebook», – заявила 1 февраля Меркель, выступив с видеообращением к своим подписчикам.

Она также порекомендовала подписаться на аккаунты федерального правительства, чтобы следить за новостями.

На Ангелу Меркель подписаны более 2,5 миллионов человек.

Напомним, что в начале ноября 2018-го канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в пятый раз. Она занимала эту должность в течение 13 лет. Кроме того, она заявила и о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Несмотря на уход из политики, в этом году журнал Forbes признал немецкого политика самой влиятельной женщиной в мире.