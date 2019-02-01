Теперь ты точно успеешь

ГК "КВС"

Если Вы не успевали после работы приехать и приобрести квартиру своей мечты, то теперь это возможно.

С 1 февраля Центральный офис продаж компании «КВС», расположенный по адресу: 5-й Верхний пер., д. 1, лит. А, начнет работать с 9-00 до 21-00. В выходные дни рабочий день компании также продлен на час (с 10-00 до 19-00), чтобы Вы могли не торопясь выбрать подходящую планировку квартиры, подробнее познакомиться с нашими объектами, не спеша оформить необходимые документы.

Офисы продаж на объектах работают по-прежнему с 10-00 до 19-00, в ТРК «Европолис» – с 10-00 до 22-00.

Справка о компании ГК "КВС"