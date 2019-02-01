Дилерский центр LADA на Пулковском шоссе открылся после обновления

Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково

Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.

Дилерская сеть АВТОВАЗа – одна из самых крупных в России, из 288 центров к обновленным стандартам привели уже 150. В этом году городская сеть автоцентров расширится за счет нового автосалона на Мурманском шоссе. По словам заместителя председателя совета директоров ГК «БИПЭК Авто – Азия Авто» в Петербурге Айдара Мендыбаева в обновление трех петербургских автоцентров вложили 30 млн рублей.

«Лада-Центр Пулково» – это шоу-рум площадью 604 кв. м., с полным модельным рядом LADA, располагающий обширным складом в городе. В просторной сервисной зоне площадью действуют 14 рабочих постов. Обновление корпоративных стандартов, как пояснили в центре, коснулось всех аспектов взаимодействия с клиентом: от внешнего облика шоурумов до организации сервисных зон. Но прежде всего, обновление заключается в повышения квалификации персонала, оптимизации технологий продаж, логистики и маркетинга. План по продажам для этого автоцентра – 2,5 тысячи авто в год.

Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково

По словам исполнительного вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, в 2018 году дилеры АвтоВАЗа в Петербурге 16 700 автомобилей Lada, превысив показатели 2017 года на 23%, при этом по всей стране показатели продаж Lada увеличились на 16%. Самым популярным авто на российском рынке оказалась Lada Vesta, за ним идет Lada Granta.

В сумме с 2015 по 2018 годы в автоцентрах БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО на территории России продано 38 тысяч автомобилей на сумму 23,3млрд рублей. Сегодня холдинг сохраняет лидерство в продажах марки на рынке Санкт-Петербурга и России в целом. В 2018 году в целом LADA продемонстрировала лучшие результаты продаж за последние 7 лет, и в ближайшее время в холдинге собираются наращивать долю рынка в России – прежде всего, за счет Lada Vesta и выхода Lada Sport.