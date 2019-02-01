Дюков решил вернуть российский футбол на восемь лет назад. Фурсенко вряд ли будет рад

Будущий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков критически отозвался о решении в 2010 году перейти на систему осень-весна при проведении чемпионата России. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на функционера, это «не позволило как-то кардинально изменить наш футбол».

«Лучше, на мой взгляд, он (российский футбол. — Прим. ред.) не стал. Мы потеряли месяц-полтора теплого времени года, когда можно было бы проводить матчи. С другой стороны, если говорить о клубах премьер-лиги, которые играют в еврокубках, в активе есть синхронизация нашего календаря с футбольным календарем ведущих футбольных держав Европы, что можно отнести к плюсу», – заявил Дюков, находясь с визитом в Нижнем Новгороде.

По мнению будущего главы российского футбола, идея перехода обратно на систему «весна-осень» должна пройти через «серьезную дискуссию».

«С одной стороны, это хорошо, с другой стороны – нам надо стремиться к тому, чтобы наши клубы имели возможность играть дольше. Я считаю, что наши клубы на протяжении сезона проводят недостаточное число официальных игр, их должно быть больше», – подчеркнул Дюков.

Напомним, российский футбол перешел на систему «осень-весна» в 2010 году по инициативе тогдашнего президента РФС Сергея Фурсенко. Сейчас занимает такую же должность в «Зените», сменив на этом посту как раз Дюкова. В свою очередь Дюков остался председателем совета директоров ФК «Зенит». В 2017 году Фурсенко заявил, что по-прежнему считает переход на систему «осень-весна» «единственно правильным решением».

Ранее Дюков анонсировал изменения в лимите на легионеров. Он намекнул на то, что количество иностранных футболистов на поле может быть увеличено.

Напомним, Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РФС. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе. Предыдущего президента РФС, Виталия Мутко, сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.