Районных чиновников обязали чистить крыши. Или следить, чтобы это вовремя делали коммунальщики

Администрации районов Петербурга обязаны своими силами очищать крыши от снега и наледи, если им не удалось в течение суток заставить управляющие компании и ТСЖ выполнить эту работу. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Постановление городского правительства о дополнительных мерах воздействия на ответственных за очистку крыш появилось еще 17 декабря. Согласно ему, за то, чтобы заставить управляющие компании и собственников жилья (ТСЖ, ЖСК и ЖК) оперативно удалять наледь и снег, отвечают районные администрации.

Чиновники обязаны фиксировать каждый факт несвоевременной уборки. С этого момента у коммунальщиков есть 24 часа, чтобы успеть очистить крышу. Если администрациям не удается побудить ответственных к уборке, соответствующий акт отправляется в жилищную инспекцию, а чиновникам предписано выполнить работу своими силами. Затраченные средства затем взыскиваются в суде.

Кроме того, собственников и управляющие компании, которые затянули с уборкой, ждет штраф: от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 100 тыс. до 1 млн рублей — для юрлиц.

Напомним, за последние несколько дней в Петербурге растет число пострадавших от падения с крыш наледи. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы.