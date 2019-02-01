ЖК «Образцовый квартал 5»: первый пошел

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В декабре 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент пятого малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах». Спустя считанные месяцы строители приступили к возведению первого этажа.

На начальном этапе строительных работ цены в новом ЖК ниже, но с каждым новым возведенным этажом стоимость будет увеличиваться.

Новый ЖК является продолжением серии «Образцовых кварталов»: комфортных малоэтажных комплексов в городской черте. Продуманные планировочные решения позволяют найти «свою» квартиру абсолютно любой семье: будь то студент, или семья из четырех человек. Эффективное инженерное решение домов позволяет жить в комфорте и тепле, при этом экономить на коммунальных платежах. Разряженная застройка создает психологический комфорт.

В состав жилого комплекса входят четыре отдельно стоящих четырехэтажных дома с мансардой, высота потолков на которой достигает 3,8 метра. Света, простора и легкости в таких квартирах будет достаточно. Дополнительным бонусом для жителей мансардного этажа будет панорамное остекление на балконах.

Дома строятся по кирпично-монолитной технологии. В последствии они будут оборудованы малошумными лифтами Schindler. Преимуществом для покупателей станет система отопления – «теплый водяной пол». Она позволит регулировать температуру в каждой комнате. А отсутствующие радиаторы отопления подарят возможность реализовать любые дизайнерские решения.

Учитывая то, что ООО «Терминал-Ресурс» действует в соответствии с графиком строительных работ и даже опережает его, и то, что стоимость с каждым построенным этажом будут увеличиваться, спешите приобретать квартиры по привлекательным ценам. Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс» находится в непосредственной близости от строящегося ЖК «Образцовый квартал 5». Кроме того, вы всегда можете осуществить экскурсию на построенные ЖК и удостовериться, что комфортная жизнь в черте города не миф, а «Образцовые кварталы».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya