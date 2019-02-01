Трамп пообещал лишить Россию «любых военных преимуществ» после выхода из договора о ракетах

Америка намерена разработать собственные «варианты военного реагирования» после выхода в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Слишком долго Россия безнаказанно нарушала договор, тайно разрабатывая запрещенную ракетную систему, которая представляет прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», – так 1 февраля в заявлении на сайте Белого дома Дональд Трамп обосновал выход США из одного из принципиальных соглашений холодной войны. По словам Трампа, процесс одностороннего выхода из договора займет до 6 месяцев, а начнется 2 февраля.

Он отметил, что НАТО «полностью поддерживает» решение США, так как «понимает угрозу, создаваемую нарушениями России». Американский президент подчеркнул, что «Соединенные Штаты в течение более 30 лет полностью придерживались договора», однако Америка не хочет быть ограничена его условиями, когда российская сторона якобы нарушает положения. Он пообещал лишить Россию «любых военных преимуществ» и подготовить «варианты военного реагирования».

«Мы готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями», – заверил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Согласно позиции США, Россия якобы нарушает условия одного из принципиальных договоров холодной войны, поэтому у американцев не остается выбора, кроме как выйти из договора. Ранее Америка потребовал от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.