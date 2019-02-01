Школьный автобус опрокинулся в кювет в Башкирии. Троих детей и учительницу увезли в больницу

Школьники и их учительница попали в ДТП по дороге домой 1 февраля в Башкирии. Автобус, который развозил их после школы, опрокинулся и очутился на боку в кювете.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Башкортостан, авария произошла на 16-м километре автодороги Учалы – Ахуново – Карагай в Учалинском районе Башкирии. 66-летний местный житель на школьном автобусе «ПАЗ» вез 9 учеников и преподавателя русского языка и литературы из школы в селе Ахуново домой, в село Буйда, но не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

По информации ГУ МЧС республики, в Учалинскую ЦРБ доставили троих детей и 43-летнюю учительницу. Женщина и 15-летняя девятиклассница после осмотра были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как стабильное, их жизням ничто не угрожает. Остальных детей отправили по домам, но к ним направили бригаду Учалинской ЦРБ для осмотра на дому.

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту ДТП, сообщают в ведомстве. Водителя автобуса проверили при помощи алкотестера, но прибор не выявил признаков опьянения.