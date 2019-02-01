«Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде 17 марта. Опубликован календарь матчей на 18 - 21-й туры РПЛ
Стало известно расписание матчей футбольного клуба «Зенит» на 18 – 21-й туры чемпионата Российской премьер-лиги. Полный календарь опубликован на сайте РПЛ.
Календарь «Зенита»:
18-й тур. 2 марта (суббота). «Урал» – «Зенит» – 11.30
19-й тур. 10 марта (воскресенье). «Зенит» – «Уфа» – 16.30
20-й тур. 17 марта (воскресенье). «Спартак» – «Зенит» – 19.00
21-й тур. 31 марта (воскресенье). «Зенит» – «Оренбург» – 14.00
Расписание матчей последующих туров будет объявлено после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Напомним, сейчас «Зенит» находится в Испании на вторых сборах в рамках подготовки к возобновлению сезона. 11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.