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Происшествия
01.02.2019 17:41
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ФБК заявил, что ходатайство Навального в петербургский суд было подделано. Он не готов платить 11 млн рублей за вытоптанные газоны

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опроверг подачу оппозиционером ходатайства о вступлении в дело о вытоптанных газонах на 11 млн рублей в качестве ответчика.

«Представители Алексея Навального не обращались в суд с ходатайством. Это сфальсифицированный юридический документ», – заявил «Фонтанке» директор ФБК Иван Жданов.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что ходатайство от имени Навального поступило в суд 30 января 2019 года по почте.

«На документе стояла живая подпись. Он был принят и зарегистрирован. Процессуальное решение по нему будет принято в соответствии с законодательством», – уточнили в пресс-службе и напомнили о презумпции добросовестности. Этот принцип прописан в российском гражданском праве. По нему любой участник правоотношений считается добросовестно исполняющим свои обязанности перед другими лицами до тех пор, пока не будет установлено и доказано обратное.

Фрунзенский суд рассматривает иск прокуратуры Петербурга о возмещении ущерба на протестной акции «Он нам не царь». Ответчиками выступают оппозиционеры Богдан Литвин и Денис Михайлов.

Вред, по мнению прокуратуры, состоит в порче и уничтожении зеленых насаждений. Были повреждены и подлежали вырубке газон, роза парковая, астильба гибридная, сирень обыкновенная, пионы, кизильник блестящий. Фактически общая стоимость работ составила 3 млн 651 тыс. рублей. Но в Петербурге действует утвержденное в 2004 году постановление правительства, согласно которому восстановление насаждений в пределах территорий, охраняемых КГИОП, умножается на три. Сумма иска составляет 10 млн 953 тыс. рублей. Следующее заседание состоится 5 февраля.

В ФБК не смогли точно ответить на вопрос, будет ли подано заявление в правоохранительные органы по факту подделки ходатайства от имени Навального.

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