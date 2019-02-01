Под Сумами неизвестные украли рельсы. Поезда встали на перегоне Вировка - Конотоп

В Сумской области Украины неизвестные разобрали рельсы, в результате чего пассажирские поезда задержались почти на час. Об этом сообщает "Укрзализныця" 1 февраля.

Железнодорожная компания уточняет, что случилось это 28 января, около 19:35, на перегоне Вировка – Конотоп. По украденным путям осуществлялось грузовое и пассажирское движение. Сигнал о поломке поступил дежурному по станции. На восстановление пути потратили почти час. Вследствие этого были задержаны 2 пассажирских поезда.

Расследованием преступления занимаются правоохранители.