Со льда Мойки вручную убирают снег. Виноват Никита Сергеевич Михалков

Жители Петербурга обратили внимание, что лед Мойки у Зимней канавки активно расчищают от снега мужчины с лопатами. «Фонтанка» выяснила, что это не причуда дворников, а подготовка к художественному акту.

Ранее подобное нетипичное для зимы явление было замечено на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова — там лед накрыли деревянным настилом, а сверху положили деревянные щиты. Тогда стало известно, что там планирует снимать свою картину «Серебряные коньки» студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, кинокомпания «Централ Партнершип», группа компаний ГПМ КИТ и «Кинослово». В последней «Фонтанке» 1 февраля подтвердили, что расчистка Мойки тоже их рук дело. И пообещали дать подробности о будущем фильме в понедельник.

Но уже известно, что действие фильма развернется в предновогоднем Петербурге 1899 года, а героями будут 18-летний сын бедного фонарщика Матвей и юная аристократка Алиса, с которой тот познакомился случайно.