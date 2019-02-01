США в одностороннем порядке выходят из ракетного договора с Россией

Со 2 февраля Америка приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом объявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД», – цитирует 1 февраля заявление Помпео The New York Times.

Согласно позиции США, Россия якобы нарушает условия одного из принципиальных договоров холодной войны, поэтому у американцев не остается выбора, кроме как выйти из договора. Ранее Америка потребовал от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.