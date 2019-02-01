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01.02.2019 16:45
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Как при покупке выбрать «свою» квартиру

Где и какую новостройку искать, на какие моменты обратить особое внимание и почему стоит выглянуть в окно своего будущего дома? Предлагаем неожиданный подход к выбору недвижимости.

Как при покупке выбрать «свою» квартиру

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Безусловно, перед покупкой жилья нужно изучить репутацию застройщика и оценить дома, которые он строит. Но ни один риэлтор или юрист не подскажет, как выбрать именно свою квартиру, чтобы после покупки не пришлось сомневаться в принятом решении. А вот психологи могут дать советы, которых покупатель втайне ждет. Например, о том, как понять, где вам лучше жить?

Для начала задайте себе вопрос: каким для вас должен быть идеальный день? Шум и суета, много новых лиц среди соседей – жизнь в такой среде может быть по душе молодежи, которой важен круглосуточный доступ к городской инфраструктуре. Но если в приоритете свежий воздух и тишина и размеренный образ жизни с удобством и комфортом, то вам ближе малоэтажные проекты. Например, ЖК «Образцовый квартал 3», который компания «Терминал-Ресурс» построила в Пушкинском районе в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». Новостройка расположена в 15-20 минутах езды до ближайшей станции метро «Московская». А это делает проект привлекательным как для активных работающих жителей, так и для семей, которым важно, чтобы дети росли ближе к природе.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Еще один совет от психологов: прислушивайтесь к внутренним ощущениям. Другими словами, дом должен радовать своих обитателей еще до входа в парадную. Как признаются первые жители ЖК «Образцовый квартал 3», с этой задачей комплекс справился на «отлично». Во-первых, небольшой уютный дом рассчитан всего на 168 квартир, так что жильцы будут знать своих соседей. Во-вторых, внутреннее пространство организовано так, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно и спокойно. Уютные дворы с подрастающими кустарниками и деревьями, высаженными еще во время строительства, детские площадки, пешеходные дорожки, улучшенная отделка мест общего пользования в домах. О парковках тоже подумали – всегда можно найти место для своего автомобиля.

Особенная гордость третьего «Образцового» – планировочные решения. Речь не только о панорамных окнах, просторных кухнях, вместительных гардеробных и широких остекленных балконах. Одна из особенностей планировок – гостиные с эркерами. Преимущества эркера очевидны: даже прибавляя к площади фактически пару квадратных метров, он визуально расширяет гостиную. Ведь комната днем всегда залита светом, отчего кажется просторнее и объемнее.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Эркер придает интерьеру особенную изысканность и шик. Он гармонично вписывается почти в любую стилистику, создавая оригинальный дизайн помещения. Какой именно? Это зависит лишь от вкуса и желания хозяина квартиры. В гостиной с эркером можно организовать зону отдыха с диваном, креслами и небольшим кофейным столиком. В совмещенных кухнях-гостиных эркер часто используют для создания эффектной обеденной зоны. Пространство эркера можно и вовсе оставить свободным, чтобы ничто не мешало любоваться открывающимися из окон пейзажами. А в третьем «Образцовом» они живописные и эффектные, так как территория комплекса находится на Пулковских высотках.

Если учесть, что в квартирах ЖК «Образцовый квартал 3» вместо привычных радиаторов отопления используется система "теплый водяной пол", то у жильцов не будет проблем ни с дизайном помещения, ни с холодом из-за панорамных окон. С помощью терморегуляторов в каждом помещении можно поддерживать комфортную температуру воздуха в любое время года. 

Кстати, в квартирах на верхних этажах «Образцового квартала 3» есть возможность установки камина, что поможет создать дома еще более изысканную и стильную обстановку. И оформить уютный уголок для чтения книг или легкой дремы в удобном кресле. Ведь иногда так хочется уединиться и выпить чашку чая или дочитать увлекательный роман. 

Конечно, у каждого человека есть интуиция, поэтому при выборе новостройки прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям. И если есть возможность, обязательно посмотрите квартиру своими глазами – походите по комнатам, выгляните в окно. ЖК «Образцовый квартала 3» для этого как раз подойдет, ведь новостройка была сдана раньше срока – в декабре, а не весной этого года, как было запланировано. Сейчас новоселы готовятся к ремонту, некоторые семьи уже приступили к работам. Среди счастливых жителей можете оказаться и вы!

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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