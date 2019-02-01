Великобритания и ЕС не могут поделить Гибралтар после Brexit

Соединенное Королевство посчитало неприменимым данное ЕС определение колонии для заморской территории Великобритании.

«Гибралтар не является колонией, и совершенно неуместно описывать его таким образом. <...> Гибралтар остается полноправной частью британской семьи», – цитирует 1 февраля заявление британской стороны агентство Reuters.

Совет Европы, в свою очередь, посчитал территорию на южной оконечности Пиренейского полуострова колонией королевства. Такая дефиниция была дана в подготовленном документе о безвизовом режиме между Великобританией и ЕС после выхода британцев из Союза. В Лондоне посчитали, что еврочиновники таким образом проводят разделительную линию между гражданами королевства на островах и в Гибралтаре.

При этом испанский МИД настаивает на том, что после Brexit Гибралтар должен стать частью Евросоюза при помощи Испании.