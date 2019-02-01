Россия вывела из США почти два миллиарда долларов и закупает золото

Американский минфин посчитал, что российский Центробанк в ноябре прошлого года продал долговые бумаги США на 1,8 млрд долларов. При этом Россия активнее начала закупать золото.

Постепенное избавление от вложений в американский госдолг началось после введения апрельского пакета санкций. Сначала Банк России снизил их с 96,1 до 48,7 млрд долларов. А затем до 14,9 млрд долларов. После последней манипуляции в распоряжении российского регулятора остались облигации на 12,81 млрд.

При этом объем закупок золота в 2018 году вырос до рекордных 8,8 миллиона унций – 274 тонны. Это на четверть больше, чем в 2017 году. В 2017 году ЦБ РФ закупил 7,2 млн унций золота, в 2016-м — 6,4 млн, а в 2015-м — 6,7 млн.