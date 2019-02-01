Происшествия
Падение льдины на голову девушки возле «Пионерской» СК расценил как небезопасные работы
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга в связи с госпитализацией девушки с проломленной головой. Ее увезли в больницу после падения наледи с крыши жилого дома на Коломяжском проспекте.
Как сообщает ведомство 1 февраля, после доследственной проверки в действиях коммунальщиков нашелся состав преступления – по 238-й статье Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, пострадавшая вышла из кафе «На парах», что расположено на первом этаже дома 15 по Коломяжскому проспекту, около шести часов вечера 31 января. В это время с крыши и козырьков здания рабочие управляющей компании «Уютный дом» сбрасывали снег. По словам директора УК и представителей районной администрации, на месте были установлены все необходимые ограничители, внизу дежурили сотрудники компании. 25-летняя прохожая якобы не отреагировала на предупреждения об опасности и решила проскочить огороженный участок. Льдина пробила ей голову, сломала теменную кость, у уроженки Екатеринбурга также диагностирован ушиб мозга. Как сообщил «Фонтанке» родственник пострадавшей, в заведении она ужинала с мамой – та не пострадала.
Справка:
В этот же вечер травмы получила гражданка Вьетнама. Во дворе на проспекте Елизарова сброшенный с крыши лед предположительно отрекошетил от провода и попал в голову женщине. В НИИ Джанелидзе ей зашили рассечение.
Накануне у дома № 62/25 по Малой Балканской улице наледь упала на голову десятилетнему мальчику с высоты восьмого этажа. По словам представителей районной администрации, владелец одной из квартир с лоджии сбросил сосульки, открыв створку окна.
Ранее из-за гололеда на Светлановском проспекте поскользнулась и сломала ногу пожилая уроженка Ленинграда. Через неделю на больничной койке женщина 79 лет скончалась.