Падение льдины на голову девушки возле «Пионерской» СК расценил как небезопасные работы

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга в связи с госпитализацией девушки с проломленной головой. Ее увезли в больницу после падения наледи с крыши жилого дома на Коломяжском проспекте.

Как сообщает ведомство 1 февраля, после доследственной проверки в действиях коммунальщиков нашелся состав преступления – по 238-й статье Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, пострадавшая вышла из кафе «На парах», что расположено на первом этаже дома 15 по Коломяжскому проспекту, около шести часов вечера 31 января. В это время с крыши и козырьков здания рабочие управляющей компании «Уютный дом» сбрасывали снег. По словам директора УК и представителей районной администрации, на месте были установлены все необходимые ограничители, внизу дежурили сотрудники компании. 25-летняя прохожая якобы не отреагировала на предупреждения об опасности и решила проскочить огороженный участок. Льдина пробила ей голову, сломала теменную кость, у уроженки Екатеринбурга также диагностирован ушиб мозга. Как сообщил «Фонтанке» родственник пострадавшей, в заведении она ужинала с мамой – та не пострадала.