Для уборки Петербурга нужно дополнительно 1,2 тыс. машин и 2,5 тыс. человек. Деньги в бюджет попробуют добавить весной

По предварительным расчетам, дополнительная потребность города в уборочной технике составляет 1,2 тысячи единиц. Обслуживать их должны в 2 смены 2,5 тысячи водителей-механизаторов.

Информация о недоукомплектованности предприятий содержится в ответе врио губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата городского парламента Бориса Вишневского. Заявка на увеличение финансирования будет подана при весенней корректировке бюджета. По информации главы города, с 2014 года было закуплено 39 единиц техники, из них 12 — для работы в зимний период.

В январе автомобильные дороги убирали 1,1 тысячи единиц, внутриквартальные территории — 700. При этом никаких правовых оснований для заключения дополнительных государственных контрактов на ручную уборку Беглов не видит, так как все требования уже указаны в подписанных госконтрактах.

Ранее Смольный признал, что в рамках установленных тарифов денег на очистку кровель и вывоз снега из дворов не хватает. Кроме того, глава аппарата врио губернатора Любовь Совершаева сообщила, что уборка улиц профинансирована бюджетом лишь на 60%. Сам Беглов дал указание проработать вопрос о количестве уборочной техники. С начала снежного сезона объем вывезенного с улиц снега составляет около 2 млн кубометров.