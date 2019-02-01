100 подарков для петербургских бабушек. Фонд «Долго и счастливо» начал подготовку к весеннему женскому празднику

В первый день последнего зимнего месяца Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» объявил о начале сбора подарков к 8 Марта для своих подопечных – петербурженок старшего поколения.

Сбор начали заранее, поскольку в этот раз поставлена амбициозная цель – собрать 100 подарочных наборов. В прошлом году благодаря помощи неравнодушных горожан удалось поздравить 60 женщин, и все они были безмерно благодарны. И дело даже не в самих подарках, говорят в фонде, а во внимании, которого зачастую лишены пожилые люди. Но и подарки не менее важны – женщина, даже если она в преклонном возрасте, всегда остаётся женщиной и всегда хочет выглядеть достойно.

«Есть у нас очень пожилая и очень грустная Диляра Федоровна. Точнее, это раньше она была очень грустной, а сейчас она даже очень довольна жизнью. Звонит нам всегда в приподнятом настроении. В прошлом году на 8 Марта мы передали ей шикарный подарок, в нём кроме лака для ногтей, помады и хорошего шампуня был крем для зоны декольте. Диляра Федоровна позвонила нам и сообщила, как она поражена нашей верой в её силы. Теперь она просто обязана начать вставать с кровати и потихоньку выходить на улицу. Тётушка исполнила обещание – ходит теперь гулять и даже собирается в театр», – рассказали одну из историй в «Долго и счастливо».

В подарочные наборы могут войти хороший шампунь и кондиционер, мусс или другое необходимое для укладки волос, набор помад или лаков (подопечные фонда предпочитают нюдовые или классические алые расцветки), крем для ухода за кожей лица и рук 50+.

Подарки планируется собрать до 25 февраля, чтобы успеть их рассортировать и упаковать.

Если вы желаете помочь сделать праздник петербургским бабушкам, то подарки можно привозить в офис фонда «Долго и счастливо» в будние дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Басков переулок, 12, офис 201. Можно оставить на посту охраны.

По всем вопросам можно обращаться к исполнительному директору фонда Наталье Шведовченко в соцсети https://vk.com/id1155769 или по электронной почте: natalia@happylong.ru.