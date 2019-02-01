Поток авиапассажиров между Петербургом и Хельсинки вырос за год почти наполовину

Число авиапассажиров на линии Петербург — Хельсинки в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017-м на 43%, до 144 тысяч человек. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Finnair (является единственной компанией, обслуживающей данное направление).

Если исходить из данных аэропорта Хельсинки-Вантаа, то на Петербург приходится более трети всего трафика между Россией и финской столицей.

Вместе с тем растёт маршрутная сеть из Хельсинки, привлекая транзитных пассажиров – в 2018 году их доля по всем направлениям, по данным оператора финских аэропортов Finavia, составила 35%. Как уточнили в Finnair, в 2018 году петербуржцы чаще всего летали в Париж, другие популярные города – Нью-Йорк, Аликанте, Бангкок и Стокгольм. Ранее также был замечен интерес к Петербургу у транзитных туристов из Китая и Японии.

В Пулково Finnair назвали самым динамично развивающимся зарубежным перевозчиком по итогам 2018 года. Компания в прошлом году увеличила число кресел, поставив на маршрут более вместительные самолёты. Как сообщалось ранее, 31 марта 2019 года будет запущен четвёртый ежедневный рейс из Пулково в Хельсинки, до четырёх увеличится и количество рейсов Finnair из Москвы, где финское направление также обслуживает «Аэрофлот» (сейчас у обоих перевозчиков по три рейса в день).

Российский лоукостер «Победа» не продержался на финском направлении и четырёх месяцев и с 1 февраля прекратил полёты Москва – Хельсинки.