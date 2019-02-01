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Финляндия
01.02.2019 16:20
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Финляндия тратит миллионы евро на просителей убежища. Уезжающим добровольно обещают бесплатный билет на родину и до 5000 евро

Финляндия увеличила финансирование программы по добровольному возвращению просителей убежища из Ирака, Афганистана и Сомали обратно на родину. Желающие вернуться домой могут получить до 5000 евро помимо бесплатного билета на самолёт, сообщает 1 февраля Yle.

Есть два способа получить финансовую поддержку — наличными или товарами и услугами, причём последний вариант предполагает большую сумму: возвращенец теперь может потратить на учёбу, аренду жилья или бизнес не 2500, а 5000 евро. На максимальный размер поддержки от финского государства могут рассчитывать выходцы из стран так называемй группы А, к которым относятся, в частности, Ирак, Афганистан и Сомали — именно оттуда в Суоми приехали большинство просителей убежища. До весны 2017 года желающие вернуться могли получить только 1000 евро. Однако лишь каждый десятый берёт финансовую поддержку в виде услуг, остальные предпочитают наличные – на руки дают от 800 до 1500 евро.

«Мы хотим поощрять репатриацию, потому что это более дешёвый вариант, чем депортация силами полиции или незаконное пребывание здесь», – говорит руководитель проекта «Возвращение добровольцев в Ирак, Афганистан и Сомали» Тарья Рантала.

Сейчас в Финляндии находятся почти 7900 просителей убежища, получивших отказ Миграционной службы. Некоторые из них приехали в Финляндию ещё на пике волны миграции в 2015 году, успели выучить язык и даже найти нелегальную работу. Пребывание на территории Финляндии они могут продлить, подавая апелляцию. Если новое ходатайство принимается на рассмотрение, человек остаётся в зоне ответственности центров временного содержания.

«У нас в системе приёма беженцев очень много «отказников», и это становится дорогим удовольствием. Сутки в центре для просителей убежища — это 50 евро за человека, поэтому сто дней уже обходятся в 5000 евро», – поясняет Рантала.

В 2016–2018 годах Финляндия предоставила финансовую помощь 4181 человеку, согласившемуся добровольно вернуться на родину, на общую сумму 3,8 млн евро. Помимо этого Финляндия из госбюджета также оплачивает авиабилеты для репатриантов. За период с сентября 2016-го по август 2018 года эта сумма составила 1,5 млн евро. Несколько сотен полиция депортировала принудительно.

По данным Yle, в 2016 году размер «пособия репатрианта» в среднем составил 671 евро, в 2017-м — 1044 евро, в 2018-м — 1437 евро. Вместе с тем желающих покинуть Финляндию среди просителей убежища всё меньше: если в 2016 году на родину добровольно вернулись более 2100 человек, то в 2017-м — уже чуть более 1400, а в 2018-м — всего около 650.

С 2015 года около 7400 просителей убежища попросту пропали из поля зрения финских властей. Кто-то остался незаконно в Суоми, кто-то добрался до своей страны самостоятельно. Многие из получивших отказ отправились в другие европейские страны. В странах ЕС с 2016-го по 2018-й были обнаружены более 5100 человек, попросивших убежища в Финляндии. Европейские государства пытаются вернуть их обратно в Финляндию, поскольку она отвечает за депортацию несостоявшихся беженцев как страна, принявшая их.


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