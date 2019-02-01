ООН назвала наследного принца Саудовской Аравии основным подозреваемым в деле убитого журналиста Хашкаджи

Организация Объединенных Наций вслед за США возложила ответственность за гибель критика режима в Эль-Рияде на Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда.

«Основным подозреваемым в убийстве [Хашкаджи] делегация ООН видит наследного принца», – цитирует CNN 1 февраля заявление советника турецкой партии справедливости и развития Ясина Актая после заседания делегации ООН в Турции.

Ранее Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда главным подозреваемым признали власти США. Резолюция была принята госдепом единогласно.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.